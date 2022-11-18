Риски паводков для 500 тысяч человек минимизировали в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Во время встречи с населением Кызылординской области Юрий Ильин рассказал о работе по предотвращению паводков в регионе. Эта проблема актуально весной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧСРК.

Строительство Коксарайского контррегулятора позволило предотвратить масштабные подтопления населенных пунктов и обезопасить население.

Тем не менее, природные явления и река Сырдарья не предсказуемы и паводковая обстановка весной может быть осложнена.

Для защиты населения от паводковых угроз на правительственном уровне принята Дорожная карта до 2023 года, на местном уровне - планы развития и ежегодные противопаводковые планы.

По последним данным, всего по области в зоне паводка находятся 29 населенных пунктов, сейчас минимизированы риски для 23-х с проживанием около пятисот тысяч граждан (467 728 человек).

Министр обозначил необходимость местными исполнительными органами обеспечить своевременную реализацию Дорожной карты и провести противопаводковые мероприятия до наступления весны.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на запрос депутатов Сената сообщил, что на сохранение Кокаральской плотины и восстановление дельты реки Сырдарья выделили 500 млн тенге.



