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    Риски паводков для 500 тысяч человек  минимизировали в Кызылординской области

    18 Ноября 2022, 09:35

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Во время встречи с населением Кызылординской области Юрий Ильин рассказал о работе по предотвращению паводков в регионе. Эта проблема актуально весной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧСРК.

    Строительство Коксарайского контррегулятора позволило предотвратить масштабные подтопления населенных пунктов и обезопасить население.

    Тем не менее, природные явления и река Сырдарья не предсказуемы и паводковая обстановка весной может быть осложнена.

    Для защиты населения от паводковых угроз на правительственном уровне принята Дорожная карта до 2023 года, на местном уровне - планы развития и ежегодные противопаводковые планы.

    По последним данным, всего по области в зоне паводка находятся 29 населенных пунктов, сейчас минимизированы риски для 23-х с проживанием около пятисот тысяч граждан (467 728 человек).

    Министр обозначил необходимость местными исполнительными органами обеспечить своевременную реализацию Дорожной карты и провести противопаводковые мероприятия до наступления весны.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на запрос депутатов Сената сообщил, что на сохранение Кокаральской плотины и восстановление дельты реки Сырдарья выделили 500 млн тенге.
    Кызылординская область Паводок
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