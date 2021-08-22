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    Риск заражения COVID-19 среди вакцинированных в Бельгии снизился на 80 %

    22 Августа 2021, 16:32

    БРЮССЕЛЬ.КАЗИНФОРМ - Вакцинация против COVID-19 снизила риск заражения опасным вирусом на 80,6%. Такие данные опубликовала в субботу Бельгийская целевая группа по вакцинации, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Коронавирусная инфекции встречалась менее чаще среди вакцинированных лиц. Так, в Бельгии в период со 2 по 8 августа заболеваемость COVID-19 составила 200 случаев на 100 тысяч жителей среди непривитых против 39 на 100 тысяч среди вакцинированных.

    Защитный эффект вакцин также проявляется в снижении риска смертности и госпитализации. Частота госпитализации людей, получивших прививки, значительно снизилась.

    Глава целевой группы вакцинации страны Дирк Рамекерс заявил, что кампания вакцинации близится к завершению, особенно в регионах Фландрии и Валлонии. Тем не менее, цель вакцинации - 70% населения - пока не достигнута в столице в г.Брюсселе.

    Бельгия в настоящее время занимает четвертое место в Европе по проценту населения, полностью вакцинированного против COVID-19, после Мальты, Исландии и Ирландии. Почти 90% бельгийцев с основными заболеваниями получило два компонента вакцин.

    Скорость вакцинации в Бельгии теперь не зависит от вопросов поставок препаратов, а скорее от числа лиц, желающих пройти вакцинацию. По данным целевой группы, с июля это стало решающим фактором в пользу достижения высоких результатов.

    На данный момент единственные вакцины, которые получает Бельгия, поступают из лаборатории компании «Pfizer/BioNTech». Поставки вакцин AstraZeneca, Johnson&Johnson и Moderna приостановлены.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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