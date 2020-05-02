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    Риск подтопления сохраняется в СКО и ВКО - Казгидромет

    2 Мая 2020, 16:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован завершающий гидрологический прогнозна весенний период паводка/половодья 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Согласно прогнозу, в период с 2 по 8 мая 2020 года большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклона из районов Москвы. В связи с чем, ожидаются дожди с грозами, порывистым ветром, выпадением града: на юге – со шквалом; на востоке, юге и юго-востоке – местами сильные дожди.

    В горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областей ожидаются формирования склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

    В середине периода с острова Новая Земля на Казахстан будет распространяться холодный антициклон. С его приходом ожидаются прекращение осадков, а также понижение температуры воздуха, в ночные часы – до минусовых. В конце периода, с выносом теплых воздушных масс с юга, ожидается повышение температурного фона.

    В большинстве областей Казахстана период весеннего половодья завершился. Лишь в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях период половодья продолжится до первой декады мая.

    Также на реках Акмолинской области пик весеннего половодья пройден. Прогнозируются дальнейшие колебания уровней рек Нура и Есиль за счет волн добегания с верховьев рек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Паводок Погода
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