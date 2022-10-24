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    Риши Сунак – первый кандидат на выборах главы правительства Великобритании

    24 Октября 2022, 06:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. Он стал первым претендентом, которому удалось заручиться достаточной поддержкой для участия в праймериз: по неофициальным данным, за выдвижение Сунака проголосовали более 125 членов палаты Общин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Ожидается, что свою кандидатуру выдвинет и бывший премьер-министр Борис Джонсон. После объявления об отставке Лиз Трасс он экстренно прервал отпуск и вернулся в Лондон. О готовности поддержать Джонсона, который был вынужден отказаться от партийного лидерства в июле, заявили уже около 50 парламентариев. Сам он, впрочем, пока официально не объявлял о своих намерениях.

    Третьей вероятной участницей праймериз называют Пенни Мордонт, лидера палаты Общин. Она уже начала публикацию видеоматериалов для привлечения на свою сторону рядовых членов партии. Именно им в ходе электронного голосования предстоит решить судьбу правительства. Имя нового лидера консерваторов обещают назвать до конца октября.

    Как сообщалось ранее, Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании.

    Фото: mk-london.co.uk

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Великобритания Мировые новости
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