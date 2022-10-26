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    Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании

    26 Октября 2022, 00:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании, принял бразды правления у Лиз Трасс, которая оставалась на этом посту всего 45 дней. На новую должность Сунака формально утвердил британский король Карл III, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В 42 года бывший банкир и министр финансов стал самым молодым премьер-министром в истории Соединенного Королевства после стремительного взлета в политике. Риши Сунак – первый британский лидер индийского происхождения и первый представитель бывшей британской колонии во главе кабинета министров.

    После встречи для формального подтверждения в должности с недавно коронованным британским монархом Карлом III, Риши Сунак отправился на Даунинг-стрит 10, выступил с речью, в которой предупредил о «предстоящих трудных решениях».

    Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет назначен без всеобщих выборов. До этого бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.

    20 октября Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Великобритания Мировые новости
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