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    Ришат Хайбуллин стал серебряным призером Кубка мира по спортивному скалолазанию во Франции

    9 Июля 2023, 14:40

    ШАМОНИ. КАЗИНФОРМ - В городе Шамони (Франция) завершился Кубок мира по спортивному скалолазанию, где Хайбуллин Ришат занял 2 место в дисциплине «Скорость». В дисциплине среди мужчин участвовали 77 спортсменов из 27 стран мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК.

    В квалификационном забеге казахстанец показал время 5,05 и 5,29 секунд, что позволило ему занять 4 место и пройти в финал.

    В финальном раунде спортсмен преодолел 15-метровую скалолазную стену также за 5,05 секунды, чем обновил свой личный рекорд времени и рекорд Казахстана. Мировой рекорд времени составляет – 4,98 секунды. В финале Ришат уступил всего 0,04 секунды спортсмену из Индонезии (его время 5,01 секунды), который стал победителем Кубка мира по дисциплине «Скорость». Всего в Кубке мира участвовали 129 спортсменов из 30 стран мира. Спортивное скалолазание является динамично развивающимся олимпийским видом спорта. Федерация альпинизма и спортивного скалолазания РК создает все условия для этого: строит инфраструктуру и занимается подготовкой казахстанских спортсменов и национальных сборных команд для участия в крупных международных стартах. В национальную сборную входят 93 спортсмена, число любителей занимающихся спортивным скалолазанием за последние 2 года возросло 1,7 раза (5280 спортсменов).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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