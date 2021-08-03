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    Ришат Хайбуллин стал четвертым в первом отборочном состязании Олимпиады-2020

    3 Августа 2021, 15:03

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио стартовал дебютный для спортивного скалолазания олимпийский турнир. Первым упражнением в котором соревновались спортсмены стала «скорость». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Хайбуллин преодолел трассу за 6,19 секунды.

    Первым по итогам соревнований стал представитель Франции Басса Мавем (5,45 секунды). Второй результат показал представитель Японии Томоа Нарасаки. Замкнул тройку лидеров ещё один представитель Франции Микаэль Мавем.

    Квалификации в дисциплинах «боулдеринг» и «сложность» состоятся в 15:00 и в 18:10 по времени Нур-Султана.

    Фото: НОК Казахстана, Владислав Семёнов

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Япония
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