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    Ришат Хайбуллин не вышел в финал Олимпиады-2020

    3 Августа 2021, 20:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Токио на Олимпийских играх завершилась квалификация в спортивном скалолазании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В этом виде спорта Казахстан представил Ришат Хайбуллин. Участникам квалификации предстояло выступить в трех видах: лазании на скорость, трудность и боулдеринге.

    Ришат стал четвертым в «скорости». Затем показал 17-й результат в боулдеринге. В заключительном виде многоборья - «трудность» - Хайбуллин финишировал 13-м.

    В итоговом протоколе отборочного раунда казахстанец стал 11-м. Однако в финал пройти не смог. В него попадали лишь восемь сильнейших.

    Ранее представительницы команды Казахстана по артистическому плаванию Александра и Екатерина Немич завершили выступление на Олимпийских играх в Токио.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов

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    Спорт Олимпиада Япония
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