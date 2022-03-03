Риота Мурата провел пресс-конференцию перед боем с Геннадием Головкиным

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Японский боксер Риота Мурата (16-2, 13 КО) в Токио провел пресс-конференцию перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO. Пояс WBA Super принадлежит Мурате, а титулы IBF и IBO — Головкина.

Напомним, изначально бой Головкин — Мурата должен был состояться в конце декабря 2021 года, однако поединок был перенесен из-за введенных правительством Японии ограничений для иностранцев, чтобы не допустить распространение омикрон-штамма коронавируса.









