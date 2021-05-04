Римскому Колизею вернут арену

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В римском Колизее начинается масштабная реставрация: стадиону вернут деревянный пол арены, на котором в своё время и сражались гладиаторы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

В конце позапрошлого века арену разобрали археологи, желавшие получить доступ к подземным лабиринтам, где до боя пребывали гладиаторы и животные.

«Станет возможно открывать и закрывать арену, и туда пустят гостей, туристов, местных жителей — они смогут увидеть Колизей из центра, как его видели в течение столетий. До XIX века пол там был», сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини.

Реставрацию обещают сделать в стилях «био» и «хайтек». Пол арены будет выполнен из модифицированного водоотталкивающего дерева. Дождевую воду с арены направят в туалеты самого Колизея.

Ремонт должен быть закончен через два года. Тогда арену планируют использовать и для массовых мероприятий — концертов и форумов — если к тому времени их проведение снова будет разрешено.