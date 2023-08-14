Рифхат Тауфиков назначен заместителем начальника ДП ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Приказом министра внутренних дел заместителем начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области назначен полковник полиции Рифхат Тауфиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Нового заместителя начальника личному составу представил начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков. Рифхат Тауфиков в правоохранительных органах работает с 2005 года.

Рифхат Тауфиков - уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил высшую школу права «Адилет».

Начинал служебную деятельность госавтоинспектором отдела регистрационно-экзаменационной работы управления дорожной полиции ДВД ВКО. За годы службы работал на различных должностях, в том числе начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы, заместителем управления административной полиции ДП ВКО. С 2022 года занимал должность начальника управления административной полиции области Абай.