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    Рифхат Тауфиков назначен заместителем начальника ДП ВКО

    14 Августа 2023, 16:04

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Приказом министра внутренних дел заместителем начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области назначен полковник полиции Рифхат Тауфиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

    Нового заместителя начальника личному составу представил начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков. Рифхат Тауфиков в правоохранительных органах работает с 2005 года.

    Рифхат Тауфиков - уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил высшую школу права «Адилет».

    Начинал служебную деятельность госавтоинспектором отдела регистрационно-экзаменационной работы управления дорожной полиции ДВД ВКО. За годы службы работал на различных должностях, в том числе начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы, заместителем управления административной полиции ДП ВКО. С 2022 года занимал должность начальника управления административной полиции области Абай.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Назначения МВД РК
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