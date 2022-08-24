Риелторы назвали причины резкого роста цен на аренду жилья в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специалисты Ассоциации риелторов Казахстана связывают резкий рост цен на аренду жилья в Алматы миграционным потоком, инфляцией и большим спросом на квартиры со стороны студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Советник президента объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко на брифинге региональной службы коммуникаций Алматы заявила, что на сегодня имеются разные мошеннические схемы. Она советует, в первую очередь, при мониторинге сайтов необходимо внимательно смотреть на размещенные объявления.

«Первая рекомендация - это четко определитесь с районом. Обратите внимание на те предложения, которые есть на рынке. Осматривайте объекты недвижимости. Также необходимо проверить правоустанавливающие документы на жилье, а она начинается с проверки удостоверения личности владельца», - заявила спикер.

Нина Лукьяненко добавила, что большая часть мошенников сопровождают рекламное объявление красивыми фотографиями, при этом предлагают заниженную цену. Она настоятельно рекомендует не отправлять деньги предварительно без осмотра объекта недвижимости.

Кроме того, она ответила, из чего складывается цены на арендное жилье. По ее словам, цены на любые товары и услуги складываются исходя из рыночных механизмов - под воздействием спроса и предложения.

«Рыночная экономика дает формирование цены под влиянием спроса и платежеспособного предложения. Не секрет, что за последние месяцы стоимость аренды возросла достаточно высоко, но здесь важно помнить еще об одном экономическом процессе, о котором забывают все. К сожалению, в этом году был объявлен коридор инфляции в рамках 15%. Это говорит о том, что цены будут расти на все, а аренда - это такая же услуга, которая предлагается на рынке», - отметила она.

Риелтор также заметила, что спрос на аренду жилья вырос из-за миграционного потока.

«По поводу миграционного прироста. Ситуация последних нескольких месяцев сыграла роль не только в нашей стране, не только в нашем городе. Если мы смотрим на прошлогоднюю или позапрошлогоднюю ситуации, то, здесь важно понимать, что на самом деле урбанизацию никто не отменял. Большинство прироста населения наблюдается в крупных городах - Алматы, Нур-Султан. Эти города являются центрами экономических интересов граждан. Сюда приезжают не только за учебой, но и за работой, за прогулками, культурными ценностями и так далее. То есть много факторов, которые привлекают увеличение потока населения. Что касается текущей ситуации. То за последние четыре месяца мы наблюдаем большой миграционный прирост со стороны стран бывшего СНГ, в том числе России, Украины, Республики Беларусь. Разумеется они поднимают спрос на квартиру. Мы от этого никуда не денемся», - ответила Нина Лукьяненко.

Она также добавила, что ежегодно спрос на аренду жилья в больших городах увеличивается в начале августа из-за массового притока студентов.

Кроме того, специалист предположила, что цены на аренду жилья по сравнению с предыдущими годами в Алматы выросли на 20-30%.

«Цена формируется под влиянием спроса и предложения. Пока что, все предпосылки к тому, что цены на аренду будут сохраняться как минимум на том уровне, который сейчас есть. Если говорить о каких-то дальнейших прогнозах, то, при условии, что если миграционные потоки будут увеличиваться, то тогда ответ очевиден, цены на аренду будут расти», - сказала она.

Член Казахстанской Объединенной ассоциации риелторов Орынбасар Сатаев также отметил, что спрос на квартиры в аренду высок. Он предсказал повышение цен на аренду жилья из-за недостаточного количества мест в общежитиях при учебных заведениях.

«Во-первых, есть спрос. Цена соответственно растет. Например, много желающих снять квартиру в Бостандыкском, Алмалинском, Медеуском районах Алматы. Это связано с тем, что в этих районах сосредоточены высшие учебные заведения. Все родители хотят, чтобы их дети жили недалеко от вузов. В городе даже растут цены на старые квартиры. Вообще рост цен - общемировая тенденция, не только в нашей стране. Причин много - девальвация, высокая инфляция. Для решения этой проблемы общежития должны строиться в большом количестве. Цена растет из-за дефицита», - заметил эксперт на брифинге РСК.

Спикеры сообщили, что обманутые потенциальные квартиросъемщики периодически обращаются к ним в ассоциацию. В таких случаях специалисты знакомятся с договорами на предоставление услуг, которые заключили потерпевшие, направляют к юристам. Все зависит от ситуации. По словам риелторов, многие арендаторы не читают договоры на оказание услуг компанией.