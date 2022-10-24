Риддер не останется без тепла: в город уже выехали машины с мазутом

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Теплоснабжение в Риддере будет восстановлено сегодня вечером, сообщили в акимате ВКО, передает МИА «Казинформ».

Внештатная ситуация произошла из-за некачественного мазута. Были остановлены котлы на местной ТЭЦ. Однако жителям не стоит волноваться, уже сегодня теплоснабжение будет восстановлено, заверили в акимате.

Из-за халатного отношения руководства Риддер ТЭЦ должным образом не был проверен мазут, и он оказался смешанным с водой. Сейчас на теплостанцию уже отправлено 60 тонн мазута с ТОО «Казцинк» и 70 тонн с Усть-Каменогорской ТЭЦ. 25 октября в час ночи прибудет ещё шесть цистерн. Все это позволит обеспечить станцию топливом на 100 дней беспрерывной работы, а значит теплоснабжение города будет восстановлено в самые кратчайшие сроки.

Как отметил глава региона Даниал Ахметов, к этому часу на Риддер ТЭЦ уже выехала первая машина с УК ТЭЦ с 20 тоннами мазута, буквально в течение часа в сопровождении дорожной полиции будет отправлено ещё 50 тонн, также топливо поставит ТОО «Казцинк». Второй котёл станции находится на растопке, на первом и третьем идут пусковые работы.

Прокуратура региона уже начала расследование по факту халатности со стороны руководства Риддер ТЭЦ. Создан оперативный штаб, ситуация находится на личном контроле главы региона. В городе сейчас находится заместитель акима области. Поводов для паники у населения нет. Алгоритм запуска котлов станции уже разработан. К 22.00 теплоснабжение войдёт в нормативный режим.



