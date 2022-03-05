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    РФ объявила режим тишины и открыла гумкоридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи

    5 Марта 2022, 13:10

    МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», - проинформировали в ведомстве.

    В Минобороны РФ уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

    Как сообщалось ранее, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что по итогам второго раунда переговоров с украинской стороной достигнута договоренность о гуманитарных коридорах для населения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Россия Украина Мировые новости
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