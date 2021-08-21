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    Результаты вакцинации против COVID-19 позволяют бельгийцам ослаблять карантинные меры

    21 Августа 2021, 11:13

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Положительные результаты национальной кампании по вакцинации в Бельгии позволяют правительству перейти к ослаблению санитарных мер в борьбе с пандемией COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В данное время около 7 млн 796 тысяч бельгийцев поставили вакцины от коронавируса, что составляет более 80 процентов населения старше 18 лет.

    «Сегодня вакцинированы более восьми из десяти взрослых», - сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

    «Таким образом, мы более чем достигли целей «летнего плана» вакцинации и с 1 сентября текущего года сделаем важный шаг к свободе», - сделал заявление бельгийский премьер-министр.

    Очередное заседание консультативного (экспертного) комитета при правительстве страны установило с 1 сентября новые следующие правила:

    - ослабление санитарных мер при посещении кафе и ресторанов. Необходимо надевать маску только при передвижении по залу (в туалет, от столика к столику, и т.д.). Все другие ограничения сняты. Кроме того, часы работы общественных заведений питания более не регламентированы карантинными мерами;

    - ограничения времени работы для «ночных» магазинов снимаются;

    - количество посетителей семейных мероприятий более не ограничивается;

    - бельгийцы снова могут принимать у себя дома любое количество гостей.

    - дистанционная работа больше не рекомендуется во Фландрии. В городе Брюсселе рекомендации пока остаются в силе.

    С 1 октября разрешается работа ночных клубов.

    Остаются в силе санитарные нормы в общественных местах (общественный транспорт, станции, магазины, библиотеки, суды, религиозные учреждения), где жителям необходимо соблюдать дистанцию и носить маски.

    Кроме того, премьер-министр Бельгии призвал каждый муниципалитет страны соответствовать минимальному порогу полного охвата вакцинацией в 70%.

    «Будут целенаправленные и местные действия, чтобы вакцинировалось еще больше людей» - сказал А.Кроо.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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