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    Результаты тестирования 149 поступающих в магистратуру аннулированы

    31 Июля 2023, 17:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны промежуточные итоги комплексного тестирования для поступления в магистратуру. На сегодняшний день тестирование прошли около 23 тысяч претендентов для поступления в магистратуру. Пороговый балл набрали 43% поступающих. Средний показатель – 73 балла. Максимальный балл – 130, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    С начала тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 149 участников. В том числе, за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не были допущены 92 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 57 человек, их результаты также аннулированы.

    «Как и на ЕНТ, допуск к экзаменам проводится по трехуровневой системе прокторинга: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте. Благодаря принятым мерам посторонние лица не зафиксированы», - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

    Напомним, что всего на комплексное тестирование было подано около 43 тысяч заявлений. Между тем, для обучения в магистратуре в этому году выделено более 13 тысяч грантов. В этом году комплексное тестирование для поступления в магистратуру началось 22 июля и продлится до 10 августа.

    Правила поступления в магистратуру в этом году остались без изменений. Комплексное тестирование состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, на определение готовности к обучению, а также по профилю группы образовательных программ. При этом наличие международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком, освобождает от языкового теста.

    Предусмотрена возможность онлайн-апелляции, согласно которой в течение 30 минут после завершения тестирования поступающий подать заявление о несогласии с полученными результатами. Апелляция рассматривается в течение пяти дней. Сертификат об успешном тестировании размещается в личном кабинете поступающего.

    Следует отметить, что в этом году проходной балл остался прежним: для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 50 баллов.

    Напомним, что для обучения в магистратуре в 2023 году выделено более 13 тысяч грантов. Гранты для подготовки кадров выделяются по востребованным направлениям.

    Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 11 по 14 августа, а список обладателей грантов будет опубликован до 26 августа. Зачисление в ОВПО будущих магистрантов завершится до 28 августа.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Наука Вузы Миннауки и высшего образования РК
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