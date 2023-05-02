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    Результаты ряда медицинских тестов будут представлены онлайн

    2 Мая 2023, 16:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теперь казахстанцы могут получить доступ к результатам медицинских анализов онлайн. На сегодняшний день ведется работа по вводу всех результатов медицинских анализов в сервис. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Бейбит Есенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наше Министерство совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустило сервис «eDensaulyq» в мобильном приложении egov Mobile. Там предоставлена расширенная информация о статусе донора, электронных рецептах, медицинских противопоказаниях, учете беременных и диспансерном учете, госпитализации, результатах лабораторных анализов и больничных листах. Например, в разделе «Общая информация» можно ознакомиться с медицинской организацией, в которой состоит пациент и данными, заполненными врачом», — сказал Бейбит Есенбаев на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций.

    По словам вице-министра, через этот сервис можно узнать статус пациента в системе обязательного социального медицинского страхования и дату последнего платежа.

    «Кроме того, теперь пациенты могут получить доступ к результатам медицинских анализов онлайн. Ведется работа по внесению результатов всех медицинских анализов в службу. Сервис eDensaulyq является единым источником доступа к персональным медицинским данным и обеспечивает быстрый доступ к результатам. Объем услуги eDensaulyq будет постепенно расширяться. В ближайшее время будут добавлены группа крови и другая информация», — добавил Бейбит Есенбаев.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Здравоохранение Цифровой Казахстан
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