Результаты референдума определяют новые тренды регионального масштаба - мнение из РФ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Внутриполитическая активность Казахстана после референдума по поправкам в Конституцию будет определять политические тренды в региональном масштабе. Такое мнение сегодня в ходе круглого стола в Москве высказал политолог, востоковед Алексей Малашенко, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

А. Малашенко отметил, что анализ наблюдений за процессом проведения референдума говорит о прозрачности хода голосования и объективности при подсчете голосов.

«Я абсолютно верю, что референдум по цифрам проведен честно. Самое важное уже не подсчитывать результаты и не мечтать, а делать. То, что уже было сделано после января – это уже много, а сделано было: как минимум, референдум», - отметил А. Малашенко.

С его слов проведенный референдум выпадает из общих трендов, которые характерны для стран Центральной Азии. С этой точки зрения Казахстан, это уникальное государство.

«Эта уникальность и активность после референдума будет определять ситуацию не только по регионам, но и даже шире. Тем более, что в связи с геополитическим кризисом на Казахстан очень много смотрят. И Казахстан это уже намного больше, чем центральноазиаткий регион. Поэтому то, что будут делать в Казахстане, будет очень важным для всех», - считает эксперт.

Он также добавил, что дальнейшим успехом реализуемых реформ является конструктивная и эффективная оппозиционная активность – она важна для поддержания реформ, конкурентной политической среды и в целом для развития государства.

«Те перемены, которые сейчас происходят и будут происходить, они необратимы. Будет лучше или будет хуже, но это, то движение, которое не остановить, в отличие от целого ряда других государств», - резюмировал А. Малашенко.



