Результаты пятого конкурса по присуждению грантов неправительственным организациям РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ежегодно проводятся конкурсы для предоставления грантов неправительственным организациям. В телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Батима Мукина озвучила результаты проведенного пятого конкурса, также рассказала, какие проекты больше всего вызывают интерес у неправительственных организаций.

«Между Министерством информации и общественного развития и Центром поддержки гражданских инициатив заключены договора о передаче грантовых средств грантополучателям. 13 агуста завершен пятый конкурс на грантовое финансирование. Три неправительственных организации выиграли гранты касательно проведения мирных собраний, репродуктивного здоровья и семейных ценностей. Это достаточно интересные проекты. В целом, по этим трем проектам поступило 30 заявок от 25 НПО, из них по технической спецификации прошли только 13 заявок из 10 НПО для оценки независимыми экспертами. Впервые заседание конкурсной комиссии прошло в онлайн формате на официальной странице ЦПГИ в Facebook . Все желающие могли наблюдать за процессом работы. Мы стараемся выполнять работу максимально прозрачно», - рассказала Батима Мукина.

Таким образом, для реализации проекта «Оказание консультативных услуг по вопросам сохранения репродуктивного здоровья среди молодежи» выиграла грант Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью. Женское общественное объединение «Ак босага» выиграла грант на реализацию мероприятий по укреплению семейных взаимоотношений. А Общественное объединение «Палата молодых юристов» - по проекту «Семинары по разъяснению законодательства по организации и проведению мирных собраний.

«Со стороны неправительственных организаций вызывают интерес проекты, направленные на поддержку молодежной и семейной политики. Следующим по заинтересованности стали проекты, посвященные Году волонтера. Проявили интерес волонтерские организации, которых у нас, оказыватся, достаточно много. В этом году эти два основных направления пользуются спросом со стороны неправительственных организаций», - отметила она.

В целом, согласно данным Центра поддержки гражданских инициатив, в этом году на 107 проектов выделено 1,9 млрд тенге. Из них в рамках Года волонтера реализуются 26 проектов на общую сумму около 659 млн тенге. С целью поддержки и развития гражданского центра охвачены 17 проектов на сумму порядка 72 млн тенге. 14 проектов реализуется для повышения правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в регионах, выделено около 45 млн тенге. А для повышения потенциала сельских НПО реализуется 14 проектов, общий объем финансирования составляет порядка 113 млн тенге. 6 проектов посвящены развитию гражданского общества, выделено около 46 млн тенге, реализуются три исследовательских проектов, поддержке молодежной и семейной политики посвящены 20 проектов на сумму порядка 622 млн тенге. Один проект посвящен популяризации чтения среди населения, выделенная сумма составляет около 12 млн тенге. На укрепление общественного согласия и общенационального единства посвящены 5 проектов на сумму порядка 346 млн тенге. И еще один проект посвящен общегражданской идентичности и развитию казахстанского патриотизма. Эти 107 проектов выделяются неправительственным организациям. Ответственность за реализацию этих проектов несет конкретная организация в лице НПО.