Результаты проверки в ЦКГБ Алматы передадут в прокуратуру - Елжан Биртанов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что получил отчет по расследованию по фактам вспышки коронавирусной инфекции в Центральной городской клинической больнице Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю завершить реабилитацию Центральной городской клинической больницы Алматы. По результатам проверки комиссии в Центральной городской клинической больнице Алматы. С 5 по 14 мая 2020 года комиссия из 14 человек, в том числе эпидемиологи национального и международного уровня, лабораторные специалисты, представители профсоюза медицинских работников, общественного совета акимата Алматы, медицинских ассоциаций провели расследование по фактам вспышки коронавирусной инфекции в Центральной городской клинической больнице Алматы», - написал Елжан Биртанов в Facebook.

Министр отметил, что сегодня получил заключение по этому эпидемиологическому расследованию. По результатам были сформированы предложения по дальнейшему устранению подобных нарушений.

«Для этих целей я дал поручение моему заместителю Людмиле Бюрабековой выехать в Алматы, встретиться с руководителем организации, медицинским персоналом для ознакомления решений комиссии и предпринимаемыми мерами по устранению нарушений. Важно отметить, сведения будут также переданы в прокуратуру для совместной оценки и принятия дальнейших решений», - подчеркнул министр.

Вместе с тем, он поручил местному руководителю управления здравоохранения решить вопросы трудоустройства в другие медицинские организации города на период санитарной обработки объекта и возобновления работы многопрофильного стационара в прежнем режиме, а также решить вопросы дополнительной оплаты труда и социальной поддержки медработников.

Оплата заболевшим сотрудникам ЦГКБ проводится по листам временной нетрудоспособности по мере их предоставления и выздоровления.

За период работы с 11 по 23 апреля в условиях инфекционного, провизорного и карантинного центра 350 сотрудникам выплачена надбавка к заработной плате на общую сумму 59 млн тенге за работу с инфекционными и провизорными больными.

Напомним, в ЦКГБ Алматы произошло массовое заражение коронавирусом пациентов и медиков.