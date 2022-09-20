20 Сентября 2022, 12:53

Результаты проверки Атырауского НПЗ огласили в Минэкологии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент экологии по Атырауской области в период с 18 августа по 5 сентября текущего года провел внеплановую тематическую проверку в отношении ТОО «АНПЗ». Выявили, что у предприятия отсутствует разрешение на эмиссии от сжигания газа на факелах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Проверка показала, что в результате сбоя напряжения в электроснабжении завода произведена полная остановка технологических установок.

Для обеспечения безопасности и сохранности оборудования избыточное давление углеводородного газа было кратковременно направлено на факельную систему. После восстановления электроснабжения со стороны АО «KEGOC» технологические установки перезапустили с возобновлением нормальной работы технологической цепочки для производства товарной продукции.

«При изучении проектных документов установлено, что у предприятия отсутствует разрешение на эмиссии от сжигания газа на факелах. Эмиссии, осуществленные ТОО «АНПЗ» в результате сжигания топливного газа в объеме 73 тыс. м3 на факельной установке ПГПН и 6 тыс. м3 на установке ППНГО являются самовольными и не подлежат нормированию согласно экологическому законодательству РК. Такое нарушение носит систематический характер. Аналогичные факты допускаются предприятием третий раз за год. За систематическое превышение нормативов эмиссий в окружающую среду в отношении предприятия составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 328 КоАП. Материалы находятся на рассмотрении суда», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что внеплановая проверка началась на Атырауском НПЗ. Проверку инициировали после многочисленных жалоб горожан на невыносимый запах нефтепродуктов и сероводорода во многих микрорайонах города. Позже стало известно, что Атырауский НПЗ привлекут к ответственности за выбросы сероводорода в атмосферу.

Фото: azh.kz