Результаты первого макроэкономического опроса опубликовал Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Макроэкономический опрос представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Национальный банк Казахстана (НБК) в августе приступил к публикации макроэкономического опроса. Его проведение направлено на улучшение коммуникаций Национального банка с профессиональными участниками рынка. Выстраивание диалога с экспертным сообществом призвано снизить информационную асимметрию между регулятором и рынком.

В опросе принимали участие 11 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов вошли профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

Макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.

Опрос планируется проводить регулярно не менее четырех раз в год перед теми решениями по базовой ставке, которые сопровождаются публикацией прогнозов Национального банка. Результаты будут публиковать на официальном сайте НБК в разделе «Макроэкономический опрос Национального банка».

В дальнейшем по мере накопления данных по прогнозам респондентов информация в публикации будет дополняться. Также планируется проведение встреч с участниками опроса после публикации доклада о денежно-кредитной политике для обсуждения предпосылок и прогнозов.

С результатами опроса можно ознакомиться здесь.



