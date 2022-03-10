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    Результаты казахстанских спортсменок в полуфинале чемпионата Азии по боксу

    10 Марта 2022, 07:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания) прошли очередные полуфинальные бои, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На женском молодежном турнире от сборной Казахстана выступило еще пять спортсменок, три из которых вышли в финал. Любопытно, что все три победительницы выиграли свои бои нокаутом. Результаты боев представлены ниже.

    60 кг. Аруза Балгабек (Казахстан) — Шахин Гилл (Индия) — 0:5;

    66 кг. Бакыт Сейдиш (Казахстан) — Феруза Алижонова (Узбекистан) — победа Сейдиш техническим нокаутом в третьем раунде;

    70 кг. Гаухар Шайбекова (Казахстан) — Зая Мурад (Иордания) — победа Шайбековой нокаутом в первом раунде;

    81 кг. Камила Бажбенова (Казахстан) — Снеха (Индия) — победа Бажбеновой нокаутом во втором раунде;

    +81 кг. Асель Токтасын (Казахстан) — Сахобат Хусанова (Узбекистан) — 1:4.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Иордания Бокс
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