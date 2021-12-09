Результаты исследований казахстанских ученых об одомашнивании лошадей опубликованы в авторитетном британском журнале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Результаты исследований, проведенных с участием казахстанских ученых, опубликованы в авторитетном британском научном журнале «Nature». Исследователи Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Торайгыров университета, Карагандинского университета им. академика Е.А.Букетова и Костанайского регионального университета им. А.Байтурсынова совместно с ведущими мировыми исследователями выясняли происхождение современных одомашненных лошадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«В исследованиях приняли участие 162 ученых из разных стран мира под руководством палеогенетика из Тулузского университета (Франция). В команду исследователей вошли и известные казахстанские ученые, знания которых внесли значимый вклад в исследовательскую работу. В результате сравнения геномов древних лошадей со всей Евразии было предположено, что лошади уже современного типа были приручены около 2200 лет до н.э. в районе Понтийско-Каспийских степей. Затем за несколько столетий они распространилась по остальной территории Евразии. Статья, посвященная результатам многолетних исследований, опубликована в одном из старейших общенаучных журналов мира «Nature», - отметил директор Объединенного археологического научно-исследовательского центра им. А.Х.Маргулана Торайгыров университета, кандидат исторических наук, профессор Виктор Мерц.

По мнению ученых, Евразия в эпоху камня и раннего бронзового века была населена генетически разными популяциями лошадей. Однако между 2200 и 2000 гг. до н.э. произошли некие коренные изменения. Генетическая популяция, ранее существовавшая только в понтийских степях, быстро распространилась за пределы своего родного региона, вытеснив все остальные популяции диких лошадей от Атлантики до Монголии в течение нескольких столетий.

Ученые обнаружили два существенных различия между геномами «новых» лошадей и популяциями, которые они заменили. Первое связано с более послушным, удобным для человека поведением, а второе указывает на более сильный позвоночник. Исследователи предполагают, что эти характеристики стали важными факторами, которые обеспечили распространение этих животных и колесного транспорта в Евразии в конце III – на рубеже III-II тыс. до н.э.

«По-видимому, миграционные волны более ранних индоевропейских популяций в Евразийских степях в конце IV – в середине III тыс. до н.э. не могли быть основаны на лошадях современного типа, поскольку ее приручение и распространение произошло позже. Проведенное исследование демонстрирует важность междисциплинарного подхода и включения истории животных при изучении миграции людей и проходивших этнокультурных процессов», - заключил профессор Торайгыров Университета Виктор Мерц.

