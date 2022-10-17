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    Резонансное убийство 12-летней девочки совершено в Париже

    17 Октября 2022, 16:12

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Четыре человека арестованы в воскресенье в Париже после смерти школьницы, тело которой было найдено в закрытой сумке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Убийство 12-летней Лолы Давие вызвало сильный общественный резонанс во Франции, отмечают местные СМИ .

    Известно, что девочка возвращалась домой из колледжа. После того, как она не пришла домой, ее мать Дельфина опубликовала в социальных сетях просьбу найти пропавшую дочь, написав: «Нашу дочь Лолу в последний раз видели в 15:20 в компании незнакомой женщины в нашем доме».

    Отец Лолы, который работает смотрителем в доме, где они жили, сообщил полиции, что видел по камерам наблюдения дочь с женщиной лет 20. Позже ее видели выходящей из дома с чемоданом.

    Тело девочки обнаружили в подвале десятиэтажного дома, где жила погибшая. На ее теле были начертаны цифры «1» и «0». По данным следствия, жертва умерла от удушья.

    Следственная группа устанавливает мотивы резонансного преступления.

    По словам источника, знакомого с делом, среди четырех человек, которые находятся под стражей, главный подозреваемый – сестра погибшей, а также двое мужчин. По словам того же источника, родственница Лолы могла страдать психическим расстройством.

    Задержанные – две женщины 1996 и 1998 годов рождения, один из двух мужчин 1979 г.р, а другой старше, сообщил источник, близкий к следствию.

    Жуткое убийство потрясло Францию: скорбящие вышли, чтобы возложить цветы и зажечь свечи в память о погибшей девочке.


    Фото:ru.euronews.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция Мировые новости
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