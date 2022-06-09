Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Резкое увеличение стоимости товаров наблюдается в Японии

    9 Июня 2022, 20:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Японии наблюдается рост цен и увеличение стоимости товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    В апреле базовый показатель потребительских цен вырос на 2,1%, показатели инфляции достигли целевого уровня Банка Японии в 2% после трех десятилетий практически полного отсутствия роста цен. Это вызвано высокими затратами на импорт, глобальным ростом цен на сырье и энергоносители.

    Средняя заработная плата населения не повышалась десятилетиями. Когда цена на повседневную японскую закуску умайбо (кукурузная палочка), которая с момента ее создания 43 года назад всегда стоила 10 иен ($0,075), выросла в цене на 20%, по стране прокатилась волна изумления. Производителям пришлось запустить рекламную кампанию для объяснения причин повышения цен.

    По данным банка Тейкоку, в этом году цены на более чем 10 000 продуктов питания вырастут в среднем на 13%.

    Единственным позитивным фактором ослабления иены в краткосрочной перспективе может стать приток с страну финансов от иностранных туристов.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Япония Цены и тарифы Кризис Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Пожар произошел в крупном развлекательном парке Германии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде