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    Резкое уменьшение преступности наблюдается в Казахстане – депутат

    18 Февраля 2021, 18:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Резкое уменьшение преступности наблюдается в Казахстане. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов в ходе встречи депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана с членами республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня у нас состоялась встреча с руководством Генпрокуратуры с участием группы депутатов Мажилиса. Я хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство, это резкое снижение преступности в стране. Естественно, здесь не без влияния пандемии, но все равно», - сказал Сауытбек Абдрахманов.

    Мажилисмен добавил, что по сравнению с 2019 годом в 2020 году преступность была снижена на 30%.

    «Это говорит о многом. Криминогенность часто, даже в большей степени связана именно с молодежью. Это нас радует, что среди молодежи сократились преступления, то есть наша молодежь думает о своем будущем, с ответственностью смотрит в свое будущее», - добавил Сауытбек Абдрахманов.

    Ранее он заявил, что в условиях растущих требований к человеческому капиталу государственная молодежная политика должна стать инструментом развития и преобразования страны.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Мажилис АНК Общество Молодежь
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