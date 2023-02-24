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    Резкое ухудшение погоды: более 20 участков трассы закрыты в Казахстане

    24 Февраля 2023, 14:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Патрулирование республиканских трасс усилено в связи с переменчивыми погодными условиями. Подразделения КазАвтоЖола работают в круглосуточном режиме, в две смены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на компанию «КазАвтоЖол».

    По состоянию на 13:30 ч. 24 февраля в 6 областях, в связи с ухудшением погодных условий (гололёд, метель, ограничение видимости, перелив талых вод), введено временное ограничение движения на 23 участках автодорог республиканского значения.

    Ограничение действует на 2 450 км республиканских трасс. Это почти 10% от общей сети автодорог республиканского значения.

    В связи с этим национальный оператор по управлению автомобильными дорогами республиканского значения обращается к пользователям республиканских трасс с призывом не пренебрегать сообщениями о непогоде. Так, перед поездкой необходимо yтoчнить пpoгнoз пoгoды пo вceмy пyти cлeдoвaния. Πpи нeблaгoпpиятнoм пpoгнoзe или штормовом предупреждении поездку необходимо отложить. Выезд на закрытые участки трасс запрещен.

    Информацию о закрытии автодорог республиканского значения можно узнать, позвонив в единый круглосуточный колл-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403.

    Кроме того, на официальном сайте Национального оператора автодорог республиканского значения доступна ситуационная карта по ссылке ru.qaj.kz/s.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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