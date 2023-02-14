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    Резкое потепление до +10 ожидается на юге Казахстана в Жамбылской области

    14 Февраля 2023, 21:26

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Усиление ветра, снегопад, гололед, туман – сразу все эти природные явления на фоне повышения температуры до +10 градусов прогнозируются в Жамбылской области в ближайшие дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщениям «Службы спасения» ДЧС Жамбылской области, в период с 14 по 17 февраля на территории Жамбылской области возможно усиление ветра с порывами до 23 м/с, сильный туман, осадки в виде дождя.

    Существует угроза появления гололеда. Сильный снегопад с низовой метелью ожидается 16 февраля.

    16-17 февраля на территории жамбылского региона синоптики прогнозируют резкое повышение температуры воздуха до +10 градусов.


    В связи с осадками в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона, ожидается интенсивное снеготаяние, формировании талых и склоновых стоков, подъем уровня воды в реках, возможны разливы и подтопления, предупреждают синоптики.

    Как сообщалось, раннее наступление весны на юге Казахстана орнитологи предсказали по поведению птиц.


    Совы в горах Боралдай Жуалынского района Жамбылской области еще в начале февраля, на несколько недель раньше обычного, начали токовать и обустраивать свое гнездовье. По утверждениям орнитологов, если началось токование, это значит, что скоро придет весна. Птицы, как правило, чувствуют приближение весны, чтобы не пропустить с гнездованием.


    Автор: Галина Скрипник

    Фото Галина Скрипник

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Экология Паводок Погода Природа
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