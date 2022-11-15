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      Северо-Казахстанская область

    Резкое понижение температуры воздуха ожидается ночью в СКО

    15 Ноября 2022, 22:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшие сутки ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», с выходом северо-западного антициклона в ночь со вторника на среду столбик термометра опустится до 8-10 градусов мороза. Прогнозируется переменная облачность, снег, гололед, ветер северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду. Еще днем 15-го ноября в Петропавловске температура воздуха составляла – плюс 1 – 0 градусов.

    В среду 16-го ноябряночью и днем ожидается 5-10 мороза с дальнейшим понижением. Ночью почти по всей области пройдет снег. На севере, юге, востоке региона - гололед, низовая метель.

    Еще холоднее станет в четверг, 17-го ноября. Ночью столбик термометра опустится до 15-20 мороза, днем – минус 12-17 градусов. Ночью на севере, востоке области возможен снег, низовая метель.

    В пятницу, 18-го ноября, жителей региона ночью ожидают морозы 18-23 градуса, днем – 12-17. Днем на западе области пройдет снег, низовая метель. Ночью и утром на севере региона - туман.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Погода Петропавловск
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