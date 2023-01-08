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Резкое похолодание ожидается на севере и западе Казахстана

8 Января 2023, 00:12
Резкое похолодание ожидается на севере и западе Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очередной Атлантический циклон и атмосферные фронтальные разделы будут по-прежнему определять погоду по всей территории РК, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Казахстане пройдут осадки (дождь, снег), на северо-западе страны – сильный снег, с прохождением холодных фронтов на севере, западе РК ожидается резкое понижение температуры воздуха.

По республике сохраняются усиление ветра, гололед, метель, на юге, в центре страны - туман.


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