Резкое похолодание и осадки ожидаются в Казахстане 13-15 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Резкое понижение температуры, снег, метель и гололед ожидается в ближайшие три дня в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«С холодным антициклоном и арктическими воздушными массами, по всей территории республики ожидаются резкое понижение температуры воздуха, сильные осадки; в северной половине страны - преимущественно снег с низовой метелью, в южных регионах пройдут сильные дожди с грозами и градом», - говорится в сообщении синоптиков.

Также по Казахстану ожидаются усиление ветра, в северных регионах – туман, гололед. Если на северо-западе и севере республики обвал холодного воздуха и резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов ожидаются 14 апреля, то в южных регионах достигнет 15 апреля, однако перед этим ожидается пик тепла на севере страны до 20 тепла, на юге до 33 градусов жары.



