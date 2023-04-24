Резко вырос уровень товарооборота между Казахстаном и Чехией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанско-чешский бизнес-форум проходит в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работу фору открыл Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

«Во-первых, я хотел бы поздравить всех нас с 30-летием установление дипломатических отношений между нашими странами. За годы партнерства мы развили тесное сотрудничество во всех секторах и эти отношения основаны на экономических интересах с большим потенциалом для развития. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что Чешская Республика является одним из наших ключевых партнеров в ЕС. Товарооборот между нашими странами испытывает резкий рост и за последний год он вырос на 67%. Насыщенный рост также наблюдается и в этом году, за январь-февраль объем товарооборота удвоился. Я уверен, что товарооборот между нашими странами будет только расти в будущем», - сказал он.

Казахстанско-чешский бизнес-форум направлен на расширение экономических связей между двумя странами, развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между казахстанскими и чешскими предпринимателями.

В мероприятии принимают участие руководители центральных и местных государственных органов, национальных и квазигосударственных компаний, представители отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций, а также руководители ведущих чешских компаний, таких как Škoda Transportation, TELMO, EGAP, STV Group и другие. Всего в работе форума принимают участие более 150 делегатов.



