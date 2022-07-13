Резко возросло число заболевших ковидом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане – 180,
в городе Алматы – 280,
в городе Шымкенте – 87,
в Акмолинской области – 8,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 67,
в Атырауской области – 17,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 35,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 56,
в Костанайской области – 9,
в Кызылординской области – 19,
в Мангистауской области – 10,
в Павлодарской области – 8,
в СКО – 9,
в Туркестанской области – 13.
Всего в стране подтверждено 1 311 190 случаев.
Вчера сообщалось, что за сутки в стране зарегистрировали 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.