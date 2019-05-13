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Резко понизится температура воздуха в Казахстане

13 Мая 2019 12:47 310
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Резко понизится температура воздуха в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После почти летней тёплой погоды в Казахстане понизится температура воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, похолодание будет связано с холодными арктическими фронтами, смещающимися с Северного Урала. Уже в предстоящие сутки в северных областях, днём в центре ожидаются дожди, грозы, местами возможен град и резкое понижение температуры воздуха.

После почти 30-ти градусной жары дневная температура воздуха понизится до 17-22, на крайнем севере до 8-13 тепла. А на востоке республики в ближайшую ночь возможен переход дождя в мокрый снег и похолодание до 0-5 мороза. На остальной территории Казахстана возможны кратковременные дожди с грозами и небольшое понижение температуры воздуха.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода, Восточно-Казахстанская область,
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