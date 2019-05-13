-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:07 228
-
-
-
-
10:18 247
-
09:55 352
-
-
-
-
-
-
Резко понизится температура воздуха в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После почти летней тёплой погоды в Казахстане понизится температура воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, похолодание будет связано с холодными арктическими фронтами, смещающимися с Северного Урала. Уже в предстоящие сутки в северных областях, днём в центре ожидаются дожди, грозы, местами возможен град и резкое понижение температуры воздуха.
После почти 30-ти градусной жары дневная температура воздуха понизится до 17-22, на крайнем севере до 8-13 тепла. А на востоке республики в ближайшую ночь возможен переход дождя в мокрый снег и похолодание до 0-5 мороза. На остальной территории Казахстана возможны кратковременные дожди с грозами и небольшое понижение температуры воздуха.
- Гроза и усиление ветра ожидаются в Казахстане 13 мая
- Пятерых детей вызволили из закрытой квартиры спасатели в Семее
- Какой будет погода в Казахстане 12 мая
- Предприниматели Усть-Каменогорска массово устанавливают онлайн кассовые аппараты
- Град ожидается 11 мая на севере и западе Казахстана
- В шести городах Казахстана 11 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана