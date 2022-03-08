Резко похолодает 8 марта в северной половине Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Холодный антициклон 8 марта начнет смещаться на территорию Казахстана, вызывая прекращение осадков и существенное понижение температуры воздуха в северной половине страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Однако, фронтальные разделы сохранят свое влияние на южные регионы РК – пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах сильные. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на западе с пыльной бурей, туман, на юге – гроза.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью с метелью, на юге – туман, гололед.

В Павлодарской области ночью на юге, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на севере с низовой метелью.

На западе Акмолинской области ожидается туман, ночью на юго-востоке усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

Ночью и утром на севере, юге Алматинской области ожидается туман, на юге, востоке усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, усиление ветра 15-20 м/с. На севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, северо-западе – гололед.

Днем на западе, в центре Мангыстауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем с пыльной бурей.

На юго-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра 15 м/с, на юге – туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской, на западе, севере Восточно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на северо-востоке, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Атырауской, юге Кызылординской, ночью и утром на западе, юге Актюбинской областей ожидается туман.