РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 08 Март 2022 | GMT +6

    Резко похолодает 8 марта в северной половине Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Холодный антициклон 8 марта начнет смещаться на территорию Казахстана, вызывая прекращение осадков и существенное понижение температуры воздуха в северной половине страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Однако, фронтальные разделы сохранят свое влияние на южные регионы РК – пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах сильные. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на западе с пыльной бурей, туман, на юге – гроза.

    На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью с метелью, на юге – туман, гололед.

    В Павлодарской области ночью на юге, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на севере с низовой метелью.

    На западе Акмолинской области ожидается туман, ночью на юго-востоке усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

    Ночью и утром на севере, юге Алматинской области ожидается туман, на юге, востоке усиление ветра 15-20 м/с.

    В горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, усиление ветра 15-20 м/с. На севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, северо-западе – гололед.

    Днем на западе, в центре Мангыстауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем с пыльной бурей.

    На юго-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра 15 м/с, на юге – туман.

    На севере, востоке Северо-Казахстанской, на западе, севере Восточно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на северо-востоке, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере, западе, в центре Атырауской, юге Кызылординской, ночью и утром на западе, юге Актюбинской областей ожидается туман.


    Теги:
    Погода Казгидромет Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!