Резкий рост терактов наблюдается в странах ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев рассказал о росте терактов на территории стран участников ШОС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оценкам экспертов, за последние три года в государствах ШОС совершено по меньшей мере 80 резонансных терактов. При этом в текущем году наблюдается их резкий рост. Если в 2022 году было 18 терактов, в 2023 уже 47», - сказал Руслан Сейсембаев на 40-ом заседании Совета РАТС ШОС.

По его словам, от рук террористов погибли более 400 мирных граждан, около 940 человек получили ранения.

«Для пресечения насильственных действий силовым структурам и правоохранительным органам проведено свыше 300 громких антитеррористических операций. Задержаны 1 600 террористов и их пособников. Ликвидированы около 60 преступников, оказавших сопротивление властям», - заключил спикер.