Резиденцию акимата в селе Акши Жетысуской области используют для детского летнего отдыха

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Резиденцию акимата Алакольского района в селе Акши передадут на баланс детского реабилитационного центра, открытого в прошлом году в городе Ушарал. Об этом накануне сообщил аким Жетысуской области Бейбит Исабаев в ходе встречи с населением района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Сегодня ознакомился с работой детского реабилитационного центра «Жансая», он открыт 6 месяцев назад и сейчас его посещают свыше 20 детей. Здесь им на бесплатной основе оказываются необходимые медицинские услуги, проводятся различные коррекционно-реабилитационные занятия, дети рисуют, отдыхают, занимаются лечебной физкультурой. Родители могут, ни о чем не беспокоясь, оставить их на полный день, а сами идти на работу. Если детей привозят из дальних сел, то оставляют на ночь. Организовано питание, есть все необходимое. Чтобы принести еще больше пользы, предлагаю резиденцию акимата района передать на баланс «Жансаи». Этот небольшой коттеджный дом находится в селе Акши, и летом дети смогут укреплять свое здоровье в лечебных водах Алаколя», - сказал Бейбит Исабаев, поручив акиму района принять меры по проведению текущего ремонта здания и передать его на баланс реабилитационного центра до начала предстоящего купального сезона.

Напомним, на создание социально значимого объекта из местного бюджета было выделено 230 млн тенге. На эти средства заброшенное здание было приведено в соответствие, приобретено необходимое оборудование и мебель, благоустроена прилегающая территория, построена детская игровая площадка. В результате детский реабилитационный центр «Жансая» был открыт в прошлом году. Он рассчитан на 50 мест, пока его посещает 21 ребенок из разных уголков Алакольского района. Предоставляются услуги инватакси. Здесь дети с особыми потребностями на бесплатной основе проходят полноценный курс лечения, не выезжая за пределы области. Проводится реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП.

Для посещения центра необходимо соответствующее направление и индивидуальная программа реабилитации от ВТЭК. В центре функционируют кабинет Монтессори, кабинеты физиотерапии, лечебной физкультуры, массажный и сенсорный кабинеты, имеется солевая шахта, необходимые услуги предоставляют психолог, логопед, дефектолог.

Как сообщают в областном управлении координации занятости и социальных программ, подобные центры действуют в Сарканском, Панфиловском и Каратальском районы, есть планы открыть детский реабилитационный центр и в Кербулакском районе.





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