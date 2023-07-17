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    Резиденцию акима переоборудовали под оздоровительный детский лагерь в области Жетысу

    17 Июля 2023, 14:30

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В здании бывшей резиденции акимата Алакольского района открыли оздоровительный летний лагерь для детей с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу.

    Теперь в летний период дети с особыми потребностями смогут укреплять свое здоровье в лечебных водах озера Алаколь. За сезон планируется охватить свыше 200 детей с разных уголков региона.

    Соответствующее поручение о реконструкции объекта, расположенного в селе Акши, на побережье, было дано акимом области Бейбитом Исабаевым в ходе встречи с населением района в феврале этого года. Инициатива получила поддержку населения.

    С целью создания в центре необходимых условий для личностного, социального, творческого развития детей с инвалидностью были проведены текущий ремонт и благоустройство территории, построен бассейн. На территории центра имеется столовая со всем необходимым оборудованием, в открытом дворе построена детская игровая площадка, приобретена детская и другая мебель. В целях безопасности обеспечено первичное медицинское обслуживание, установлены камеры видеонаблюдения, противопожарная сигнализация и средства пожаротушения. Здание оборудовано пандусами. Всего на реконструкцию социального объекта из местного бюджета было направлено свыше 38,2 млн тенге.

    «Данный проект, инициированный акимом области, является уникальным. Впервые при полустационарном медико-социальном учреждении мы открыли на побережье Алаколя центр для отдыха детей с особыми потребностями. Данный центр рассчитан на 40 мест. Длительность отдыха каждого ребенка составляет 5 дней. В летний период планируем охватить по области более 200 детей. Прием детей осуществляется на основании рекомендации или заключения врача по месту прикрепления ребенка с инвалидность І-ІІІ группы. Организация проезда к центру осуществляется самостоятельно законным представителем или сопровождающим лицом от места проживания до города Ушарал, далее центром обеспечивается централизованный подвоз до села Акши, в сам лагерь», - сообщил и.о. руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Ермек Мизамбаев.

    Отмечается, что оздоровительный летний лагерь, переданный на баланс реабилитационного центра дневного пребывания «Жансая», представляет собой коттеджный дом, расположенный в селе Акши на берегу Алаколя. Общая площадь объекта составляет 200,3 м/кв. Количество комнат – 12, спален – 8, имеется 2 игровых зала, столовая, кабинет медсестры.

    Утверждено 24 штатных единицы, которые будут оказывать услуги и обеспечивать его работу в летний период, включая 14 специалистов, 2 медработников и 8 единиц младших сотрудников.

    Главная цель центра - обеспечить качественное проведение летнего отдыха детей с особыми потребностями через проведение медико-психологических мероприятий и мер социальной адаптации.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Акимат Строительство Жетысуская область Дети
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