Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Режим военной катастрофы ввели из-за наводнений в Германии

    17 Июля 2021, 02:05

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Министерство обороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны. С понедельника в регионе выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли притоки Рейна — Ар и Мозель, а также несколько более мелких рек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Особенно пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Из-за осадки грунта некоторые дома обрушились, жителям других пришлось спасаться от поднявшейся воды на крышах. В регионе работают спасатели и около 900 военнослужащих.

    В результате наводнения уже подтверждена гибель более ста человек. Еще около тысячи числятся пропавшими без вести. Власти отмечают, что количество последних может быть меньше, но из-за затопленных дорог и отсутствия мобильной сети родственники не могут выйти на связь со многими из тех, кто находится в пострадавших районах.

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что «ошеломлен» масштабом разрушений, вызванных наводнением, и выразил поддержку семьям погибших. Он также призвал страны прикладывать больше усилий для борьбы с глобальным потеплением и изменением климата.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Германия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сын Джо Байдена признал себя виновным по делу о неуплате налогов и хранении оружия
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге