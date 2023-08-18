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    Режим веерного отключения электроэнергии сняли в Мангистау

    18 Августа 2023, 11:40

    МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Завершены ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

    Как сообщили специалисты, в ходе работ были заменены 5 экранных труб в правом солевом отсеке котла. Ранее 12 труб были заменены на левом солевом отсеке.

    По окончанию всех монтажных работ работники энергопредприятия провели контроль металла сварных стыков на трубах, а после были проведены гидравлические испытания.

    «Энергоблок включен в 17:30, 17 августа. Сотрудники МАЭКа вели непрерывные круглосуточные работы для скорейшего устранения аварийной ситуации. Ремонт энергоблока был завершен раньше запланированного срока. В данный момент тестируется работа энергоблока, снят режим «веерного» отключения электроэнергии для населения и большей части промышленных предприятий. Специалисты МАЭК ведут постоянные консультации со всеми уполномоченными государственными органами и коммунальными службами», - говорится в сообщении.

    Напомним, 13 августа в связи с ремонтом энергоблока №3, который находился в аварийном состоянии, и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» по команде диспетчера Национального диспетчерского центра АО «КЕГОК» были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии в Мангистауской области на время проведения ремонтных работ.

    Для пропорционального снабжения электроэнергией населенных пунктов региона было решено применить временные отключения «веерным» способом.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Энергетика Мангистауская область
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