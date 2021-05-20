Режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу уже 21 мая – WSJ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Режим прекращения огня в боевых действиях между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС может вступить в силу уже в эту пятницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

По данным издания, власти Египта добились прогресса в переговорах с руководством ХАМАС, а израильские военные в частном порядке признали, что близки к достижению своих целей.

По словам официального представителя США, администрация президента Джо Байдена ожидает, что на этой неделе может наступить перемирие, исключив любые непредвиденные столкновения, которые могут свести на нет и без того шаткие переговоры.

США вместе с Египтом, Катаром и несколькими европейскими странами предпринимают усилия для того, чтобы оказать давление как на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, так и на лидеров ХАМАС, чтобы они прекратили свои военные операции в ужасных условиях в Газе.

Официальный представитель США заявил, что существует механизм прекращения огня, и единственная проблема - это время, отметив при этом, что члены другой боевой группировки, Палестинский исламский джихад, остаются непредсказуемым фактором. Есть опасения, что группировка может спровоцировать ситуацию даже после того, как стороны договорятся о прекращении огня в принципе. Белый дом от комментариев отказался.

Президент США Байден подчеркнул во время телефонного звонка премьер-министру Нетаньяху в среду, что «он ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня». Это был четвертый телефонный звонок между двумя лидерами за неделю.

Отмечается, что палестинские группировки и израильская армия начали обмениваться ударами еще 10 мая. По последним данным Министерства здравоохранения Палестины, число погибших превысило 250, включая 227 человек в секторе Газа. Из 250 погибших, более 60 жертв среди детей. Не менее 12 человек погибли с израильской стороны.