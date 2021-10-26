Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Режим карантина продлили в Шымкенте

    26 Октября 2021, 17:04

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал постановление о продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санитарный врач города постановил продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе до стабилизации эпидемиологической ситуации.

    Жителям и гостям города запрещается проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое) за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, связанных с массовым скоплением людей (с ограничением количества людей) при условии наличия «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

    Также ограничивается передвижение по городу лиц старше 65 лет.

    При посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

    В выходные дни в городе допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинация, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей. Требования к наличию «зеленого» статуса и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные вокзалы, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

    В будние дни разрешается работа для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq до 03:00 часов, лидеров проекта - до 05:00 часов.

    Постановление вступает в силу с 26 октября 2021 года.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Какие больницы и поликлиники построят в Астане
    Медорганизации Алматы оштрафовали на 265 миллионов тенге
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию Иртышский Завод
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз