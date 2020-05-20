Режим карантина и социального дистанцирования позволили Иордании удержать эпидемию коронавируса под контролем

АММАН. КАЗИНФОРМ - Иорданское Хашимитское Королевство (ИХК) сумело удержать под контролем и даже обратить вспять эпидемию коронавируса, однако угроза распространения болезни все еще остается. Собственный корреспондент МИА «Казинформ» на Ближнем Востоке опираясь на беседы с врачами, участвующими в борьбе с коронавирусом, рассказывает об опыте Иордании в борьбе с КВИ

Большая плотность населения на маленькой территории при постоянном туристическом потоке и трудовой миграции предполагали очень быстрое распространение вспышки COVID-19 по территории королевства. Для сравнения: вся территория Иордании более чем в 12 раз меньше Казахстана при населении более чем 10 млн человек, включая миллионы беженцев и трудовых мигрантов из Палестины, Сирии и Ирака.

Кроме того, ежедневно тысячи туристов в основном приезжают из США, Европы, Китая, Японии, Южной Кореи и других стран мира. Тем не менее, при такой плотности населения в Иордании зарегистрировано всего 649 случаев инфицирования, 417 человек выздоровели. И это при том, что группы медико- эпидемиологического исследования ежедневно проводят 4-5 тысяч выборочных тестов по всей Иордании. Умерли 9 человек пожилого возраста, у кого имелись сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность и сахарный диабет.

Изучая опыт Иордании в борьбе с COVID-19, необходимо обратить внимание на два периода:

с 2 марта по 6 мая – преодоление вспышки вируса общегосударственными мерами со дня первой регистрации заражения;

с 7 мая по настоящее время, когда в результате послабления общенационального карантина в конце апреля наметилась тенденция увеличения количества инфицированных людей в ежедневных сводках Национального антикризисного центра.

Так, по состоянию на 6 мая число случаев заражения составило всего 473 человек, из них 406 - выздоровели, летальных исходов – 9.

По словам врача комплекса больниц «Аль-Башир» Аль-Мусанны Муфлеха, участвующего в мерах по борьбе с коронавирусом, Иордания достаточно обеспечена средствами тестирования, медицинскими масками и перчатками, аппаратами ИВЛ, защитными халатами, которые ранее уже имелись в распоряжении системы Минздрава. Более того, 8 апреля китайская компания «Ali Baba Electronic Trading Group» во главе с известным предпринимателем Джеком Ма предоставила королевству внушительную безвозмездную помощь. Она включала 100 тысяч тестов для обнаружения коронавируса, 30 аппаратов ИВЛ положительного давления, 50 инфракрасных термометров для бесконтактного измерения температуры, 300 тысяч медицинских масок, 10 тысяч медицинских защитных костюмов для медицинского персонала, работающего в медицинских изоляторах.

Также огромную лепту внесли состоятельные граждане ИХК, в том числе, Зияд аль-Манасир, внесший как денежные пожертвование в Минздрав, так и предоставивший аппараты ИВЛ.

Аналогичным способом оказали помощь банки второго уровня, частные компании среднего и крупного бизнеса.

До 11 марта, пока ВОЗ еще не объявила о пандемии коронавируса, Иордания уже приготовила гостиницы на берегу Красного и Мертвого морей, в столице Аммане в качестве карантинных учреждений. Это помимо комплекса больниц «Аль-Башир» и больницы им.принца Хамзы. С введением чрезвычайного положения 15 марта к ним добавились больницы при медицинских факультетах Иорданского университета, Нового государственного университета г.Зарка, Государственного университета г.Эль-Карак, а также больница им короля Абдаллы I ибн Хусейна -основателя (к оролевства) и военный госпиталь им.принца Хашима.

С начала марта т.г. власти ИХК стали размещать приезжающих из других стран иорданцев и иностранных туристов, заподозренных в инфицировании, в карантинные учреждения сроком на 14 дней. Всем оставшимся за границей студентам было рекомендовано возвращаться на родину.

17 марта были закрыты все воздушные, морские и автотранспортные сообщения. Исключение для пересечения границ составляли автофургоны с товарами импорта и экспорта. С этого времени власти ИХК стали размещать в карантины всех без исключения вновь прибывших из-за рубежа людей (иорданцев, иностранцев). Не требовалась даже какая-либо проверка в аэропорту. В карантинных учреждениях ИХК уже находились более 5600 иорданцев и иностранцев. При этом проживание и питание в гостиничных карантинах оплачивалось за счет бюджета Иордании. Единичные попытки побега из карантинного учреждения жестко пресекались патрулями Вооруженных сил и МВД ИХК.

Позднее выяснилось, что симптомы коронавируса могут проявиться и после 14 дней карантина. В этой связи, эвакуированных из-за рубежа в мае студентов и оказавшихся безработными иорданцев, стали размещать в карантины на 17 дней. На этот раз пребывание в условиях карантина было платным в целях избежать нагрузки на государственный бюджет. Ежедневная стоимость проживания в карантинном учреждении составила от 15 до 30 динаров (21,2-42,4 долл.США) за 3-разовое питание, дезинфицирующие средства и смену постельного белья.

До середины апреля был введен запрет на вождение автомобиля. Люди могли перемещаться только в своем районе для покупки продуктов питания и медицинских препаратов. Соблюдение этих мер обеспечивали силы полиции и военные, за нарушение которых предусматриваются штрафы в размере 100 динаров (59 500 тенге), в случае повторного задержания – тюремное заключение до одного года.

В течение апреля власти ввели режим полного запрета на выход из дома по пятницам и субботам. Мера была рассчитана на то, что за это время вирусы, оставшиеся в воздухе, на асфальте или поверхностях строительных конструкции, умрут. Более того, этот запрет облегчает работу 60 групп медико-эпидемиологического исследования (ГМЭИ), состоящих из врачей государственных медицинских учреждений и волонтеров – выпускников медицинских вузов, проходящих практику в качестве резидентов и интернов.

«Во время полного запрета на выход жителей из своих домов ГМЭИ проводят выборочное тестирование граждан на предмет заражения в отдельных районах городов. Группы выезжают по разным городам и населенным пунктам страны для проведения бесплатных выборочных тестов. В Аммане в основном эти тесты проводятся в районах, где уже был зарегистрирован случай заражения», - рассказал врач Ал-Мусанна Муфлех.

По словам врача Осамы Мансура, хотя прохождение тестирования довольно неприятная для физического ощущения процедура, жители добровольно соглашаются на прохождение теста. Более того, в тех районах, где выявлены новые случаи заражения, люди сами звонят на горячую линию и просят приехать сотрудников ГМЭИ и протестировать их.

По словам А. Муфлеха, в ходе выборочных тестирований, особенно при выявлении инфицирования, учитываются такие критерии, как отдельно взятый жилой квартал или район города, возрастная категория жителя, пол, принадлежность к определенному социальному слою и уровень благосостояния в семье, перенесенные заболевания и другие. В целом, ГМЭИ ежесуточно проводится от 4 до 5 тысяч тестов, как произвольно выборочных,

так и по вызову жителей с жалобой на самочувствие.

Если регистрируется случай инфицирования в одном доме, то все жители должны находиться на самоизоляции в течение 17 дней. Любые объект ил учреждение, независимо от форм собственности и деятельности, где выявлено инфицирование вирусом, должен быть закрыт на карантин на 2 недели.

Тестирование по собственной инициативе житель Иордании может пройти на платной основе за 55 динаров (32 725 тенге) в 7 аккредитованных Минздравом частных лабораторных клиниках, имеющих в распоряжении тесты и другие средства. Эти частные клиники также имеют свои филиалы в других городах и населенных пунктах.

«На горячую линию часто обращаются жители с жалобами на подозрение в инфицировании. Мы опрашиваем самочувствие, симптомы возможно протекающей болезни. Если по результатам опроса появились подозрения на инфицирование позвонившего абонента, то за ним мы отправляем команду из ГМЭИ, которая на месте проводит тестирование на коронавирус», - отметил врач аль-Мусанна Муфлех.

По словам аль-Мусанны Муфлеха, учреждения стационарного лечения COVID-19 сами по себе могут считаться источником инфицирования из-за постоянных контактов врачей с тяжелыми больными. Поэтому врачами практикуется лечение пациентов, заражение которых протекает в бессимптомной форме, в домашних условиях. При этом учитывается площадь жилого помещения, которая должна позволить больному находиться в изоляции от других родственников. Инфицированному человеку назначаются лекарства, регулярно приезжают врачи и делают осмотр. В больницу на стационарное лечение забирают тех, у кого симптомы имеют средней и тяжелой степени. Однако в последнее время врачи все чаще склоняются в пользу размещения бессимптомных зараженных на стационарное лечение, что связано с нарушением последними режима самоизоляции.

Пациент выписывается из стационара после повторных теста и компьютерной томографии (КТ) легких, чтобы удостовериться о полном излечении.

Что касается методов лечения и используемых для этого препаратов, то, по словам врача Осама Мансура, медицинское сообщество ИХК регулярно изучает протоколы диагностики и лечения COVID-19 из официальных сайтов ВОЗ, а также министерств здравоохранения США и стран Евросоюза. Все протоколы лечения не считаются эффективными на 100 процентов, а скорее, носят рекомендательный характер и выставляются на сайте в качестве обмена информацией.

«Имеется целесообразность дифференцированного подхода в использовании аппарата ИВЛ при ярко выраженных симптомах заболевания. Это связано с тем, что у каждого человека разная частота дыхательных движений (поглощение кислорода и выдыхание). Если выставить высокий уровень искусственной вентиляции легких, то у пожилого человека могут не выдержать легкие и в итоге привести к обострению пневмонии. Таким образом, аппарат ИВЛ при неосторожном использовании сам может стать источником пневмонии легких», - рассказал О. Мансур.

Во многом благодаря жестким мерам всеобщего карантина, а также принудительным размещением всех прибывших в страну из-за границы лиц, удалось удержать вспышку COVID-19 под контролем. В частности, с 25 марта по 25 апреля количество инфицированных в ежедневных сводках составляло не более нескольких единиц, а в 8 днях из этого времени вовсе не были зарегистрированы случаи заражения.

Однако ситуация резко изменилась в худшую сторону с 7 мая т.г., со времени которого стали регистрироваться случаи заражения от 11 до более 20 человек ежедневно. Это стало результатом послабления всеобщего карантина с 26 апреля т.г., когда всем жителям было разрешено использовать автомашины, свободно перемещаться в пределах города или населенного пункта по месту проживания. В это же время заработали все отделы крупных торговых центров (продажа электроники и бытовых приборов, одежды, обуви, игрушек, косметики, услуг парикмахерских и других). При этом каждому посетителю при входе в ТЦ вменяется в обязанность надевать маску и перчатки, а в каждом торговом отделе имеются средства дезинфекции, которыми можно и даже необходимо воспользоваться.

Немалую долю по обострению эпидемиологической ситуации вносят недооценка некоторыми жителями степени угрозы коронавируса, грубо нарушающими предписания Минздрава не собираться вместе более чем 10 человек. Прежде всего, это связано со вновь эвакуируемыми из-за границы иорданцами и водителями автофургонов, курсирующими между Королевством Саудовская Аравия и Иорданией. В настоящее время стоит острая проблема с водителями автофургонов, перевозящими товары из Саудовской Аравии.

По состоянию на 15 мая т.г. число вновь инфицированных иорданцев, контактировавших с зараженными водителями автофургонов, составило 70 человек. После данных инцидентов автофургоны с продуктами и товарами народного потреблениях не могут въезжать из Саудовской Аравии в Иорданию. Фура с товарами заезжает в карантинную зону на пограничном переходе «Аль-Омари», откуда пустая фура со стороны Иордании принимает товары. Во время выгрузки и погрузки товаров, водители с саудовской и иорданской стороны не должны контактировать друг с другом.

Однако даже в случае вышеуказанных и других инцидентов с заражением Иордания уверенно контролирует ситуацию с эпидемией коронавируса.

Таким образом, Иордания находится на первом месте среди стран Ближнего Востока, где меньше всего зарегистрировано случаев инфицирования. Еще меньше показателей заболевания отмечены в Сирии и Йемене. Однако статистика в этих странах необъективна ввиду военных действий, из-за которых меры министерств здравоохранения в этих государствах не могут в полной мере охватывать все территории страны для тестирования своих граждан.

Тем не менее, по словам государственного министра по вопросам информации Эмджада аль-Адайля, Иордания не намерена успокаиваться на достигнутом. Ассоциация генных инженеров ИХК объявила об успешном опыте первых тестовых полосок иорданского производства по выявлению коронавируса. В скором времени ИХК перейдет на собственное производство тестовых полосок. Также Иордания наладила производство защитных масок.

Кроме того, несмотря на послабление карантинных мер, власти ИХК прорабатывают механизмы, которые могли бы обеспечить социальное дистанцирование без ущерба для социально-экономического оживления страны. Иордания подготовила дополнительно 5 тысяч больничных койко-мест на тот случай, если ситуация с коронавирусом COVID-19 усугубится.