Режим карантина, День Музеев – в еженедельном обзоре МИА «Казинформ»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как на минувшей неделе страна боролась с коронавирусом, развивала экономику и культуру – в еженедельном обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Для защиты жизни и здоровья граждан, в связи с объявлением ВОЗ коронавируса COVID-19 пандемией, на всей территории Казахстана было введено чрезвычайное положение. Несмотря на последующую отмену ЧП, карантинные меры по обеспечению безопасности граждан в разной степени продолжают действовать во всех регионах, в зависимости от текущей эпидситуации. В одних регионах меры ослаблены, в других продолжают оставаться жесткими из-за роста количества заболевших.

Так, на 19.00 23 мая в Казахстане выздоровело 4 168 человек, сообщается на сайте coronavirus 2020, летальных случаев 35. В стране подтверждено 7 919 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султане – 1 540 случаев, в Алматы – 2 067, в Шымкенте - 573 случая. По регионам больше всего заболевших в Атырауской области – 857.

Чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в городе Атырау, на Тенгизском месторождении, оборудовали инфекционный стационар на 230 мест, где лечатся 211 инфицированных сотрудников подрядных организаций

Число заразившихся Covid-19 в Атырауской области к 31 мая может превысить 2 тыс. человек - такой пессимистичный прогноз эпидситуации дают в регионе. Однако, по мнению главного государственного санитарного врача Атырауской области Темирбека Мусагалиева, если соблюдать режим самоизоляции и санитарные предписания, то прогноз может быть более оптимистичным - не более 800 человек.

Усиленный режим карантина, жесткие меры по обеспечению безопасности граждан, дезинфекционная обработка в городах Казахстана – все эти необходимые меры, как выясняется, порою проводятся не в полном объеме. Соблюдать режим самоизоляции и санитарные предписания нашим гражданам становится всё труднее.

В связи с частым несоблюдением карантинных правил жителями города Нур-Султана, волонтеры вышли на улицы и начали раздавать маски и перчатки, попутно призывая соблюдать режим карантина. «Казинформ» отмечает, что Нур-Султан по праву считается волонтерским штабом страны, и этот штаб активно работал и до карантина.

15 случаев регистрации коронавируса за последние дни выявили в поселке Косшы близ столицы после дня рождения местного жителя, на котором собрались родственники. Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова отметила этот случай как яркий пример того, как несоблюдение карантинных мер резко повышает риск заражения.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев объявил выговор акимам Тараза, Байзакского и Таласского районов, также освобожден от занимаемой должности заместитель акима города Тараза, курирующий соблюдение карантинных мер в областном центре, где за последние 10 дней выявлено 30 новых случаев заболевания. Отмечается, что в Таразе и в районных центрах многие жители не используют защитные медицинские маски, а на объектах торговли не выполняются требования по соблюдению безопасности граждан.

Третий этап ослабления карантинных мер в Жамбылской области вступил в силу на прошлой неделе, принято решение о частичном ослаблении карантинных мер. В Таразе начали действовать 13 рабочих групп, контролирующих санитарное состояние объектов, ценообразование и другие аспекты. Уже обследовано около 70 объектов торговли, пункты общественного питания, салоны красоты, аптеки, более 20 промпредприятий, проводятся разъяснения.

В Алматы прошел рейд по открывшимся объектам, выявлен ряд нарушений санитарных норм по наличию санитайзеров и тепловизоров, масок и перчаток у посетителей и продавцов, соблюдению дистанции, установке специальных разметок.

Председатель правления City Transportation Systems (CTS) Бекмырза Игенбердинов призвал жителей Нур-Султана соблюдать масочный режим и проявить социальную ответственность. В столице пассажирам запрещается заходить в общественный транспорт без масок.

Повысился уровень заболеваемости в Западно-Казахстанской области, где за сутки выявили 10 заболевших коронавирусом – рост составил от 2,8% до 4,3%. Решено продлить карантин до 15 июня.

В Павлодарской области сохраняется важность усиления санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и соблюдения социального дистанцирования, несмотря на смягчение карантинных мер в регионе.

В Нур-Султане продолжаются дезинфекционные работы подъездов многоквартирных домов, детских площадок, дворов и улиц, дорог и тротуаров. На минувшей неделе проводили дезинфекционные работы в ботаническом саду, в парках «Жерұйық», «Ақжайық», в других общественных местах.

С проблемами столкнулись жители Алматы при частичном ослаблении карантинных мер, когда были разрешены поездки на дачи. Километровые заторы у блокпостов по периметру Алматы, прокомментировали в полиции, призвав горожан воздержаться от беспричинных поездок за город и в обратном направлении.

В Актюбинской области будут помещать в карантинный стационар на двое суток граждан, прибывающих из других регионов, в том числе жителей города Актобе и Актюбинской области.

1,5 млрд. тенге возместят акмолинцам за комуслуги в связи с ЧП. Данные меры государственной поддержки предназначены инвалидам 1, 2 и 3 групп; семьям, воспитывающих детей-инвалидов; многодетным; участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним.

Изменения коснулись Трудового кодекса Казахстана. Теперь работодатели, согласно новой статье кодекса, должны выплачивать работнику минимальную зарплату 42 500 тенге в случае простоя. В случае невыплаты предусмотрено административное наказание в виде штрафов.

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На минувшей неделе казахстанская журналистика понесла ощутимую потерю – на 49-м году жизни скончался известный журналист Бейсен Куранбек, посвятивший свою жизнь телевидению и запомнившийся казахстанцам как своими яркими, проникновенными телепрограммами, ток-шоу, так и своей гражданской позицией.

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В числе запоминающихся культурных событий минувшей недели – мероприятия, посвященные отмечаемому 18 мая Международному дню музеев. В этом году музеи страны праздничные мероприятия провели в онлайн-режиме. Сегодня доступны виртуальные туры по музеям. Многие музеи в регионах активно проводят мероприятия для своих поклонников и подписчиков в онлайн-формате, в соцсетях.

В Караганде открыли памятник трём знаменитым казахским биям - Толе би, Айтеке би, Казыбек би. Памятник установлен перед зданием областного суда как символ мудрости и справедливости.

В преддверии 175-летия великого казахского мыслителя, поэта Абая Кунанбаева в Семее ведется масштабная реконструкция площади, носящей его имя. Облик площади Абая преобразится полностью.

К строительству историко-культурного центра Жошы-хана в Жезказгане привлекают рабочих по программе «Еңбек».

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Продолжается газификация города Нур-Султан, что позволит снизить вредные выбросы. Более 80% распределительных сетей газоснабжения проложено в жилом массиве Железнодорожный. Газопровод строится по поручению Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, срок реализации – 2023 год.

Культуру экологической чистоты развивают в столице – в этом году начнется строительство полигона для централизованного сбора и переработки строительных отходов.

В Алматы создадут более 10 тысяч рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса, что благоприятно скажется на процессах восстановления экономики. Основными механизмами восстановления экономики намечено сделать также «Дорожную карту занятости», жилищное строительство, форсированное строительство объектов образования.

Первая частная школа с бесплатным образованием появится в этом году в Таразе, элитную школу-гимназию для одаренных детей сдадут перед началом нового учебного года.

Жители Тараза смогут свои обращения и жалобы направлять на мобильное приложение «Тaraz city», разработанное в рамках концепции «Слышащего государства» и плана профилактических мероприятий по программе «Тараз – безопасный город». Разработчик - прокуратура области.

В Жамбылской области отмечают снижение на треть уровня преступности. По итогам четырех месяцев этого года количество правонарушений сократилось на 33%, в том числе уменьшилось количество краж, грабежей и изнасилований.

С приходом весны активизируются клещи. В Северо-Казахстанской области 142 человека обратились за помощью после укуса клещей. Против клеща в регионе ежегодно обрабатывают парки, скверы и территории, где может обитать насекомое. В этом году на эти цели выделено 4 млн тенге.



