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    Режим ЧС ввели в Тюменской области РФ

    8 Мая 2023, 08:47

    ТЮМЕНЬ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел с 7 мая режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона в связи с ситуацией с лесными пожарами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «С учетом складывающейся обстановки мной принято решение с сегодняшнего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области», - сказал губернатор в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

    Моор призвал жителей региона строго соблюдать меры противопожарной безопасности: отказаться от выходов в лес и организации пикников, не разводить костры на дачных участках.

    Более 120 строений уничтожены в деревне Речкина и поселке Богандинский, а также в трех садовых товариществах Тюменской области в результате природных пожаров. Об этом сообщили в экстренных службах.

    «На территории деревни Речкина и поселка Богандинский, а также трех СНТ огнем от перешедших природных пожаров уничтожены 124 строения, сколько из них жилых домов - устанавливается», - сказал собеседник ТАСС, добавив, что пострадавших нет.

    К тушению природных пожаров привлечены самолет Ил-76 МЧС России и три вертолета. Всего авиацией совершены 192 слива, сброшено почти 1 219 тонн воды. «Группировка сил и средств будет усилена за счет пожарных подразделений из Татарстана и Оренбургской области, а также Волжского спасательного центра», - добавил представитель экстренных служб.

    В течение воскресенья на территории Тюменской области ликвидированы девять ландшафтных и три лесных пожара. Продолжается работа по ликвидации 12 ландшафтных и 11 лесных пожаров. Работу осложняют сильный порывистый ветер и жаркая сухая погода. Эвакуация жителей объявлена в семи населенных пунктах: деревни Речкина, Коняшина, Насекина, Чаплык, село Кулига, поселок Богандинский, 10-й военный городок. Развернуты пункты временного размещения в школах поселков Молодежный, Богандинский, Боровский, сел Ембаево, Чикчи, Мальково, Каменка, Черчишево.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Россия Мировые новости Пожар
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