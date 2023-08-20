Режим ЧС ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы

УЛАН-УДЭ. ТАСС - Власти Бурятии ввели в республике режим ЧС в связи с разрушением дамбы, выходом реки Холодной из берегов и размытием железнодорожных путей. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале, передает МИА «Кпазинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Провел комиссию по ситуации в Северо-Байкальском районе. В Бурятии введен режим ЧС в связи с разрушением дамбы, выхода реки Холодной из берегов и размытием БАМа. Оперштаб сформирован, координируем мероприятия по ликвидации последствий ЧС. Мне доложили текущую ситуацию, определились с экстренными мерами», - написал Цыденов.

Он отметил, что привлекается дорожная и строительная техника, работающая у предприятий поблизости, в первую очередь самосвалы, экскаваторы. «ВСЖД (Восточно-Сибирская железная дорога) также принимает все меры для ликвидации последствий. Уровень воды идет на спад, поэтому вскоре восстановим автомобильную дорогу, по которой будем перевозить пассажиров, следующих по БАМу. Угрозы жителям нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей. Женщину с обострением аппендицита в отрезанном водой поселке доставляем до больницы по воде на лодке», - уточнил глава региона.

Как добавил позднее Цыденов, согласно подписанному распоряжению, режим ЧС регионального характера действует с 12:00 (07:00 мск) 20 августа на территории муниципального образования Северо-Байкальский район. Руководителем ликвидации ЧС назначен глава района Игорь Пухарев. «МЧС по Республике Бурятия поручено организовать работу постоянно действующего оперштаба. Всем республиканским министерствам и ведомствам, районным властям поручено выполнять все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жизни людей, функционирования основных объектов жизнеобеспечения», - сообщил глава региона.

19 августа в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали, что утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии ввиду обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по указанному участку железнодорожного пути было закрыто. В связи с размывом железнодорожных путей был задержан поезд № 97 сообщением Тында - Кисловодск. На ВСЖД был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, работает оперативный штаб.