Режим ЧС в Риддере снимут после полного восстановления температурного режима

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день температура в домах риддерцев выросла с 18 до 24 градусов тепла, в работе находятся четыре котлоагрегата ТЭЦ (№№1,2,3 и 6). Увеличена подача тепла до 70 градусов. Однако режим ЧС не будет снят пока теплоснабжение не восстановится полностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По словам акима Риддера Дмитрия Горькового, составлен перечень восстановительных работ для четвертого и пятого котлов, пришло необходимое для ремонта оборудование. Буквально через неделю запустят четвертый котел, для пятого потребуется немного больше времени.

Что касается вопроса перерасчета, который волнует многих жителей Риддера. В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий пояснили, что эти требования вполне законны, тем более, что многие люди оплачивают коммунальные услуги заранее.

«Сейчас представители КСК и кондоминиумов фиксируют суммы недопоставки тепловой энергии, после чего эту информацию отправят в теплоснабжающую компанию, - отметил Дмитрий Горьковой. - Если же на ТЭЦ откажутся, то мы сможем обратиться в департамент для защиты прав жителей. По поводу наказания виновных в сложившейся ситуации, расследование ведут компетентные органы, в том числе и надзорные. Все это время на ТЭЦ находился председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Сунгат Есимханов».

Как сообщалось ранее, 5 ноября в 20.00 часов на ТЭЦ в системе золоудаления вышел из строя насос, произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате была снижена теплоподача для более 22 тысяч абонентов Риддера.

В связи с чрезвычайной ситуацией школьники города до 11 ноября будут учиться дистанционно.

Аким ВКО поблагодарил жителей Риддера за проявленные ими терпение и понимание.

На ТЭЦ работают специалисты, привлеченные из ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», «Усть-Каменогорский ТЭЦ», «Казвзрывпром», «Восточно-Казахстанская РЭК». Территория ТЭЦ поделена на несколько участков, каждый из которых под ответственностью определенного предприятия.



Фото: Инфоцентр ВКО

