Режим ЧС природного характера ввели в Сарысуском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В самом ветреном районе Жамбылской области – Сарысуском – ввели режим чрезвычайной ситуации природного характера. Ураганный ветер повалил столбы линий электропередач и оставил без света и тепла некоторые дома горняцкого города Жанатаса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, в данное время в городе Жанатасе Сарысуского района продолжается сильный ветер с порывами до 30 м/с.

«Мощности отдельных генераторов ГКП «ЖаңатаСуЖылу» недостаточно для работы в таких условиях, - отметили в ведомстве. - Установлено падение 20 столбов электропередач линий. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после ослабления ветра. Произошло охлаждение установки на подстанции «Шахан». Принято решение слить воду из системы теплоснабжения города Жанатаса».

Решением акима Сарысуского района в регионе введен режим чрезвычайной ситуации природного характера. Работает оперативный штаб.

В трех школах города Жанатаса подготовлены пункты обогрева, где жители обеспечиваются горячим питанием. Подача тепла будет осуществляться после восстановления линии электропередач. Подача питьевой воды осуществляется по графику, отметили в ведомстве.

В связи с плохими погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, по возможности не выезжать на загородные трассы.

Как сообщалось ранее, в Жамбылской области резкое ухудшение погодных условий, закрыты трассы республиканского и областного значения из-за урагана порывами до 50 м/с, снегопада и нулевой видимости. Несмотря на предупреждения об ухудшении погодных условий, жамбылцы все-таки отправились в путь, на трассах спасатели вызволили из снежного плена порядка двухсот человек. Открыт телефон горячей линии – 8 (7262) 51-35-75, 51-41-67. Помимо пяти оборудованных пунктов обогрева на трассах, открываются подобные пункты в школах, мечетях или других заведениях в близлежащих к трассам населенных пунктах.

Фото: Галина Скрипник.



