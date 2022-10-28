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    Режим ЧС по коронавирусу отменяют в Кыргызстане

    28 Октября 2022, 22:39

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с 1 ноября 2022 года отменяется режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу, введенный в марте 2020 года из-за объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии COVID-19. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров КР.

    В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и продолжением снижения регистрации заболеваемости на территории Кыргызской Республики, главой правительства КР Акылбеком Жапаровым подписано соответствующее решение об отмене режима ЧС.

    По данным Министерства здравоохранения КР, эпидемиологическая ситуация в стране по коронавирусной инфекции стабилизировалась. Новые случаи заболевания COVID-19 среди кыргызстанцев протекают в легкой или бессимптомной формах, тяжелых или летальных случаев не отмечается.

    Фото:kabar.kg

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Коронавирус в мире Мировые новости
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